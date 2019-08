Jorge Jesus: «Somos a melhor equipa»

Jorge Jesus não podia estar mais satisfeito. O Flamengo, algo que não acontecia há 35 anos, e o técnico português não tem dúvidas relativamente à justiça do desfecho da eliminatória contra o Inter."Durante os 90 minutos fomos a melhor equipa lá, sem dúvida nenhuma. Primeira parte foi fantástica, acabámos por não concretizar lances na cara do guarda-redes, mas, para além das oportunidades de golo, fomos uma equipa muito segura. Se olharem para o jogo, não se lembram de uma oportunidade de golo do Inter, só de bola parada. O Flamengo nestas decisões tem que ser uma equipa que não pode perder tantas oportunidades. Na segunda parte, com as alterações do Inter, o nosso corredor central começou a ficar desequilibrado. O D'Alessandro começou a enfiar a bola com muita facilidade, até eu mexer. A partir daí, voltámos a ficar por cima", considerou o técnico português no final da partida que os 'Mengão' empatou (1-1). "Fomos a melhor equipa. Somos melhor equipa. Os jogadores estão de parabéns."Sobre o facto de há 35 anos o Flamengo não chegar a esta fase da competição, Jesus lembrou que o clube quer mais. "É importante para qualquer equipa passar para às finais, seja da Libertadores, da Champions... Também é o nosso objetivo, trabalhamos para isso. Mas não ganhámos nada, só passámos uma eliminatória. Temos um objetivo, que é chegar à final. Passo a passo, faltam dois jogos. Continuamos serenos, conscientes das dificuldades, humildes. Agora é desfrutar um pouco desta passagem com os adeptos. A partir do momento que cheguei, esta eliminatória foi mais um passo que demos para estar na final. Nada mais que isso."