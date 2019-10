Jorge Jesus: «Sufocámos o Flu nos primeiros 30 minutos, não foi um ‘ai-Jesus’»

Jorge Jesus queixou-se do penálti não assinalado a favor do Flamengo no triunfo por 2-0 frente ao Fluminense.





Flamengo já tinha o dérbi no bolso mas Jorge Jesus estava elétrico: «Calma, míster!» Flamengo já tinha o dérbi no bolso mas Jorge Jesus estava elétrico: «Calma, míster!»

“Tiraram-nos um golo! Mas dou os parabéns ao árbitro. O VAR chamou-o, ele achou que não era penálti e não assinalou. Assim é que tem de ser. Sufocámos o Flu nos primeiros 30 minutos. Não foi um ‘ai-Jesus’! Depois do 2-0 segurámos o resultado já a pensar na Libertadores. Se vencer [o Brasileirão] será mais um título. Dizem que tenho três, mas na verdade tenho 14. Se ganhar este, será o 15º troféu”, disse o técnico do Flamengo.