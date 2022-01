Jorge Jesus tem nova reunião com At. Mineiro mas é aconselhado a não aceitar proposta

Continua a dar que falar a 'novela' a envolver o futuro de Jorge Jesus e o seu possível retorno ao Brasil. Há vários dias que se fala no interesse do Atlético Mineiro - praticamente assim que o técnico deixou o Benfica -, mas de lá para cá os avanços têm sido poucos... ou nenhuns. Mas tudo pode mudar já esta quarta-feira, quando as duas partes se encontrarem para nova reunião, tal como revela o Globoesporte.Ainda assim, explica o portal brasileiro, os sentimentos relativamente a esta reunião são distintos. Se o Atlético acredita ser capaz de convencer JJ a voltar ao Brasileirão e irá apostar nisso mesmo, no caso do técnico a situação é distinta. De acordo com fonte ligada ao ex-Benfica, a reunião apenas irá acontecer "por uma questão de cortesia e educação", já que Jesus estará inclinado a não aceitar a proposta atleticana. A referida fonte diz mesmo ter aconselhado o técnico a seguir essa postura, especialmente pelo facto da passagem recente pelo Flamengo ainda estar bem fresca na memória de todos. O regresso ao Brasil até se pode dar para assumir outra equipa, "mas não agora", explica.Enquanto a situação de Jesus não avança, o Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro, tem já um plano B preparado para a sucessão a Cuca e também trabalha nesse sentido: Carlos Carvalhal, atualmente vinculado ao Sp. Braga.