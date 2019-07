Jorge Jesus: «Temos vindo a melhorar de jogo para jogo»

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, admitiu que neste período inicial, ele próprio está a realizar uma pré-temporada e que é nos jogos a sério que consegue observar melhor alguns jogadores. Depois do empate a uma bola no terreno do Corinthians, Jesus ressalvou o ponto conquistado."Temos vindo a melhorar de jogo para jogo e hoje, depois de estar a perder por 1-0, não era fácil arrancar qualquer coisa e conquistámos um ponto", salientou na conferência de imprensa após o encontro. O golo que garantiu o empate ao Flamengo esteve envolto em polémica, já que o VAR demorou mais de cinco minutos a analisar o lance para depois validar. O técnico português disse de sua justiça: "Sou a favor do VAR, mas há que começar a ouvir as pessoas do futebol, principalmente, os treinadores. Não se pode parar um jogo tanto tempo, quebra muita coisa."Já relativamente ao encontro de quarta-feira, frente ao Emelec do Equador, para a 1.ª mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, o treinador de 64 anos salienta as lesões no seu plantel, mas demonstra confiança."Há alguns jogadores em dificuldades físicas, mas eu fui contratado para arranjar soluções. Seja A ou B, vai ser o Flamengo", sublinhou.