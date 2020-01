Jorge Jesus 'tira' central a Jesualdo Ferreira

O Flamengo anunciou esta sexta-feira a contratação de Gustavo Henrique. O central tinha contrato com o Santos até final do mês mas já tinha dito que não iria renovar pelo clube de sempre, abrindo-se assim a estrada para Jorge Jesus recrutar no emblema agora orientado por Jesualdo Ferreira.





O Rubro-Negro tem mais um importante aliado para enfrentar as grandes batalhas da temporada: Gustavo Henrique. O contrato do zagueiro com o Flamengo é de quatro anos. Que seja uma jornada repleta de vitórias e muitas conquistas! #CRF pic.twitter.com/iGdk3V5Q1c — Flamengo (@Flamengo) January 3, 2020

O defesa de 26 anos e 1,96 metros é a segunda compra do campeão brasileiro e sul-americano para 2020, depois de Pedro Rocha (avançado que pertencia ao Cruzeiro).O Mengão inicia a pré-temporada na próxima terça-feira, dia 7, mas os jogadores que disputaram o Mundial de Clubes apenas se irão apresentar no dia 22.