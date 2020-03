Jorge Jesus viajou para Portugal em avião com passageiro infetado por coronavírus

Jorge Jesus viajou do Brasil para Portugal no mesmo avião de um passageiro infetado com Covid-19, que, no dia do voo (24 de março) ainda não tinha conhecimento que era portador do vírus, avança o Correio da Manhã. O funcionário de uma empresa do setor da construção só descobriu que era um caso positivo de coronavírus na quinta-feira, após ter realizado um teste no Hospital de Torres Novas.