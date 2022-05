Jorge Jesus: «Vítor Pereira é o melhor treinador português no Brasil»

Jorge Jesus no Brasil: «Em Portugal tive uma má experiência quando troquei o Benfica pelo Sporting» Jorge Jesus no Brasil: «Em Portugal tive uma má experiência quando troquei o Benfica pelo Sporting»

Jorge Jesus foi convidado pelo jornalista brasileiro Renato Maurício Prado, em entrevista exclusiva ao 'UOL Esporte', a comentar sobre os atuais treinadores portugueses que atualmente competem no Brasileirão. Na opinião do antigo treinador de Flamengo e Benfica, "Vítor Pereira é o melhor", apesar de o Palmeiras de Abel Ferreira praticar "o melhor futebol do Brasil"."Vítor Pereira é o melhor [treinador português no Brasil], basta ver os resultados dele em Portugal. Esse sabe fazer uma equipa jogar ofensivamente e marcar pressão. Talvez tenha problemas, com o plantel [envelhecido] que tem. Mas é muito bom treinador", começou por dizer Jorge Jesus.Já sobre Abel Ferreira sublinhou que "apesar dos títulos" conquistados, "não gostava muito da maneira" como o Palmeiras jogava, equipa que atualmente, de acordo com JJ, "joga o melhor futebol do Brasil". "No início, apesar dos títulos, não gostava muito da maneira do Abel jogar. Quase sempre reativo. Mais preocupado em não sofrer golos do que em marcá-los. Mas ele tem evoluído. O Palmeiras hoje é uma equipa muito mais criativa. E passou a ser ofensivo. Joga o melhor futebol do Brasil", confessou.