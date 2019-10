Jorge Sampaoli comeu os... apontamentos

O treinador chileno Jorge Sampaoli, atualmente ao serviço do Santos, é uma das figuras mais queridas do futebol brasileiro. O técnico, que colocou o emblema canarinho a jogar um futebol de qualidade, como se viu ontem no triunfo por 2-0 frente ao Palmeiras, é praticante de surf, de futevólei, cobriu o corpo de tatuagens, ajuda crianças necessitadas e fez de tudo para que o filho nascesse em território brasileiro.

Por tudo isto, ganhou um forte mediatismo por terras brasileiras, sendo frequentemente considerado como um exemplo daquilo que o treinador moderno deve ser dentro e fora de campo.

De resto, neste momento Sampaoli e Jorge Jesus travam um ‘duelo’ pessoal. É que apesar de serem ambos estrangeiros num campeonato em que nem sempre se aceita bem a diferença, lutam forte pela liderança do Brasileirão, com o Santos a perseguir o todo-poderoso Flamengo.

Contudo, esta aura positiva do sul-americano foi abalada por imagens estranhas em que surge num treino do Peixe a comer os apontamentos. Sim, leu bem... O treinador tinha o habitual bloco de notas na mão, puxou de uma folha e comeu parte dela, motivando uma loucura nas redes sociais. A prova de que é um homem que devora futebol!