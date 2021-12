Lauro Jardim, jornalista de 'O Globo', avança este domingo que o Flamengo já contratou o novo treinador e que não é Jorge Jesus. Diz ainda que o nome do técnico - que estará a devincular-se do seu atual clube - será conhecido em breve.Lauro Jardim acrescenta ainda que "foi contratada toda a comissão técnica que o acompanhará para o Rio de Janeiro".Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do emblema carioca, ainda se encontra em Portugal, acompanhado do diretor-executivo, Bruno Spindel.