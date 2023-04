Jornalista brasileiro garante que o Flamengo começou as negociações para contratar Jorge Jesus

O telefone de Jorge Jesus tocou. O Flamengo abriu negociações para tentar o retorno do treinador português. As tratativas estão sendo conduzidas por Marcos Braz, você de futebol do clube. O contrato do Mister com o Fenerbahçe vai até o fim de maio. — Venê Casagrande (@venecasagrande) April 11, 2023

Jorge Jesus já foi contactado para ser o próximo treinador do Flamengo. Quem o garante é o jornalista brasileiro Venê Casagrande."O telefone de Jorge Jesus tocou. O Flamengo abriu negociações para tentar o regresso do treinador português. As diligências estão a ser conduzidas por Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do clube. O contrato do Míster com o Fenerbahçe vai até o fim de maio", explicou através da conta de Twitter.Vítor Pereira deixou esta terça-feira, oficialmente, o Mengão, após a equipa ter sido goleada no final do campeonato carioca, pelo rival Fluminense (4-1).Ainda ontem, JJ, de 68 anos, comentou a hipótese de continuar na Turquia por mais uma temporada, não dando qualquer cenário como fechado. "Vim para a Turquia porque o presidente do Fenerbahçe me convenceu. Vamos ver, falta um mês para isto acabar. Temos tempo para falar sobre isso, não é o momento ideal para falar sobre isso", frisou o treinador, de 68 anos, que teve uma passagem de êxito pelo Rio de Janeiro.Ao serviço do Flamengo, ganhou, entre outros títulos, o Brasileirão e a Libertadores, antes de voltar ao Benfica em 2020.