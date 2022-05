Jornalista brasileiro revela que Jesus quer voltar ao Flamengo e o que disse: «Posso esperar até dia 20»

O primeiro tempo foi medonho, mas pelo menos estou assistindo ao jogo em ótima companhia… pic.twitter.com/kv13IoeAdK — Renato M. Prado (@RMPoficial) May 4, 2022 O Flamengo de Paulo Sousa segue no primeiro lugar do grupo H na Libertadores mas está no 12º lugar do Brasileirão, com cinco pontos em apenas quatro jornadas.

Renato Mauricio Prado encontrou-se com Jorge Jesus nos últimos dias, aproveitando a estadia do técnico português em terras de Vera Cruz como "turista", como o próprio assumiu. O jornalista brasileiro viu o empate do Flamengo na Libertadores, ante o Talleres ( 2-2 ), na zona sul do Rio de Janeiro e junto do míster.A conversa com o ex-técnico do Mengão foi revelada por Prado ao site 'Uol Esporte', dando conta da vontade de Jesus regressar ao clube onde foi feliz em 2019. "Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar pelo menos até dia 20. Depois disso, tenho que decidir a minha vida", pode ler-se na referida fonte.Recorde-se que Jorge Jesus é alvo do interesse dos turcos do Fenerbahçe para a próxima época, tendo inclusivamente jantado com o presidente daquele clube em Lisboa, no fim de abril.