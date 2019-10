Jornalista brasileiro muda opinião sobre Jorge Jesus: «Aceito-te e peço perdão»

Gérson joga muita bola. É a alma desse Flamengo que quebra paradigmas e parte de braços abertos ao encontro do sucesso retumbante. Aliás, Jesus, eu te aceito e peço perdão pelas porcarias dos meus pecados de ontem, hoje e sempre. — ??rco de Vargas (@marcodevargas) October 20, 2019

Marco de Vargas pediu desculpas pelos comentários que teceu sobre Jorge Jesus, na altura em que o técnico português foi anunciado como o novo treinador do Flamengo. "Tem três títulos na porcaria do campeonato português?",, em maio.Ontem, após o, o Marco de Vargas recorreu às redes sociais para pedir desculpa ao técnico português. "Gerson joga muito à bola. É a alma desse Flamengo que quebra paradigmas e parte de braços abertos ao encontro do sucesso retumbante. Aliás, Jesus, eu te aceito e peço perdão pelas porcarias dos meus pecados de ontem, hoje e sempre", escreveu o jornalista através da sua conta no Twitter.Relembre-se que, no final do encontro diante do Fluminense, o Jorge Jesuso número de títulos que tem na carreira, lembrando que esse número pode aumentar já este ano. "Se o Flamengo ganhar este campeonato para mim é mais um título. Não são três, alguém diz que tenho três, não tenho três, são 14. Catorze títulos, não são três... se calhar com este passam a ser 15", revelou o técnico na conferência de imprensa.