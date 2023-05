Jornalistas brasileiros repudiam "atitude de desrespeito" de Abel Ferreira

A Associação de Cronistas Esportivos do Brasil (ACEB) reagiu, esta segunda-feira, em comunicado criticando "a atitude de desrespeito" que Abel Ferreira teve para com o jornalista Pedro Spinelli, da Globo Minas, no túnel de acesso aos balneários logo após o final do jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, a contar para a ronda 8 do campeonato brasileiro.





O referido jornalista estava na zona mista do Mineirão quando começou a gravar, com o seu telemóvel, uma troca de palavras entre o treinador português do Verdão, o diretor desportivo do clube e um dos elementos da equipa de arbitragem. Quando se apercebeu que estava a ser gravado, o técnico luso dirigiu-se ao jornalista e retirou-lhe o telemóvel das mãos. Ainda assim, a gravação acabou por ser publicada e difundida nas redes sociais.

No final da partida, Abel Ferreira pediu desculpa pelo comportamento, mas não se 'livrou' de um comunicado do organismo que representa os jornalistas desportivos no Brasil.

Eis o comunicado da ACEB:

"A ACEB (Associação de Cronistas Esportivos do Brasil) repudia a atitude de desrespeito do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, contra o repórter Pedro Spinelli, da Globo Minas, neste domingo, no estádio do Mineirão.

"A gravação estava a ser feita na zona mista do Mineirão, após o jogo Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras, em local destinado às entrevistas quando o treinador pegou no telefone das mãos do repórter.

"Abel fazia uma abordagem a um dos integrantes da equipa de arbitragem, quando percebeu a filmagem do repórter. Depois o treinador ficou ainda mais irritado ao perceber que a reportagem da Itatiaia havia flagrado o seu gesto.

"O treinador foi retirado do local por seguranças do Palmeiras.

"A ACEB repudia qualquer ato contra a liberdade de imprensa e mostra solidariedade para com o repórter Pedro Spinelli.

"Depois, na conferência de imprensa, Abel Ferreira falou sobre o episódio e pediu desculpas pelo seu ato", pode ler-se.