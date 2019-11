José Mota dá parabéns a Jorge Jesus e atira: «Dois títulos quase no mesmo dia é obra»

Minutos após estar consumada a qualificação para os oitavos de final da Taça de Portugal, José Mota, treinador do Desp. Chaves, aproveitou para congratular Jorge Jesus pela conquista da Taça Libertadores e do campeonato brasileiro de futebol.

"Todos estamos muito felizes pelos êxitos do Jorge Jesus e toda a equipa técnica portuguesa no Brasil. Parabéns, é justo por quem está a fazer tanto pelo nosso país e a demonstrar que com tão pouco se faz muito. Dois títulos quase no mesmo dia é obra e quando falamos dos nossos colegas temos de falar com aquela ponta de inveja, pois gostaríamos de estar lá, mas parabéns ao futebol português e aos homens que têm demonstrado isso além-fronteiras", afirmou o técnico de 55 anos.