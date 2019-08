Juanfran assina contrato com o São Paulo até 2022

Mais um reforço 'de peso' para o São Paulo. Depois de anunciar, na passada quinta-feira, a contratação de Dani Alves , o Tricolor anunciou, este sábado, a contratação do lateral direito espanhol Juanfran até 2022."Agora visto vermelho, branco e preto. Nasci, cresci e joguei em Espanha, mas queria viver este sonho de jogar no Brasil. O meu nome é Juanfran Torres e agora sou tricolor", afirmou Juanfran, em declarações ao site oficial do atual quinto classificado do 'brasileirão'.Assim como Daniel Alves, o internacional espanhol estava livre para assinar, depois de deixar o Atlético Madrid. Relativamente ao valor que irá auferir anualmente, ainda não foi oficializado qualquer número, pelo que, o salário será menor aos 4 milhões de euros que Dani Alves irá receber pelo emblema paulista.Aos 34 anos, Juanfran tem, assim, a sua primeira experiência fora do país, depois de ter representado o Real Madrid (2004-2006), Osasuna (2006-2011) e o Atlético Madrid (2011-2019).