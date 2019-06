Júlio César dá as boas-vindas a Jorge Jesus no Flamengo

Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica, publicou esta segunda-feira uma imagem com Júlio César. "Seja bem-vindo à nossa família. Boa sorte, mister".





Jorge Jesus foi confirmado como treinador do Flamengpo a 1 de junho. "O que me convenceu principalmente foi a grandeza do Flamengo. São quatro os clubes mais famosos do mundo: Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid. Portanto foi um dos motivos para eu aceitar, além de ganhar títulos. O Flamengo irá dar-me uma possibilidade de ganhar a Libertadores, de ganhar o Mundial. Fiquei muitos anos no Benfica e ganhei tudo. E esse é o objetivo maior que fez com que eu aceitasse o desafio do Flamengo", disse o treinador citado pelo Globoesporte.O Flamengo quer oferecer reforços de peso a Jesus. Zapata (Milan), Rafinha (Bayern) e Filipe Luís(At. Madrid) podem ser anunciados em breve e já existiu uma sondagem por Falcão, avançado de 33 anos, que tem mais um ano de contrato com o Monaco.