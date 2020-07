Júlio César sobre Jorge Jesus: «Pilotar um Ferrari é para poucos»

Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica que trabalhou com Jorge Jesus em 2014/2015 na Luz, deixou este sábado, na rede social Instagram, uma mensagem de agradecimento ao técnico português pelo trabalho feito no Flamengo, que culminou com a conquista do Brasileirão, Libertadores, Taça Sul-Americana, Supertaça do Brasil e Campeonato Carioca.





"Com certeza deixa um legado forte. Míster, só temos que agradecer por esses 13 meses de entrega absoluta. Você sabia do grande desafio que vinha aí e, usando as tuas próprias palavras. pilotar um ferrari é para poucos. Parabéns pela linda trajetória, nome carimbado como um dos melhores, se não o melhor treinador da história do clube", referiu o antigo internacional brasileiro, recordando uma antiga expressão do treinador quando estava no Sporting.Depois da aventura no futebol brasileiro, Jorge Jesus regressa a Portugal e ao Benfica, depois da passagem pelas águias entre 2009 e 2015.