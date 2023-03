Justiça italiana quer Robinho a cumprir pena no Brasil e ex-jogador contrata cinco advogados

A imprensa brasileira avança que Robinho contratou cinco advogados para o representar na ação que a justiça italiana interpôs, para que o ex-jogador cumpra no Brasil a pena de 9 anos a que foi condenado em 2013, em Itália.O antigo avançado e um amigo foram condenados por um crime de violação, em 2013. A sentença é definitiva e não é passível de recurso.A justiça transalpina pediu a extradição, mas o Brasil não extradita cidadãos brasileiros. Por isso solicitou que a execução da pena aconteça no Brasil, uma situação prevista num tratado assinado pelos dois países.O Ministério da Justiça brasileiro encaminhou o pedido dos italianos para o Supremo Tribunal de Justiça, que está analisar a ação.O Ministério Público Federal recentemente deu um parecer a indicar não haver impedimentos para que o processo avance, ou seja, para que Robinho e o amigo cumpram a pena no Brasil.O ex-jogador, de 39 anos, faz de tudo para evitar a ida para a prisão e nomeou cinco representantes para o defender junto do Supremo Tribunal de Justiça.