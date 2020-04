Kaká revela que teve um acidente aos 18 anos: «O médico disse que podia ficar sem andar»

Kaká foi um dos melhores futebolistas mundiais dos últimos tempos, mas um acidente que sofreu quando tinha apenas 18 anos podia ter mudado a sua vida. O brasileiro contou o sucedido numa entrevista com internautas na conta de Instagram da FIFA.





"Tive um acidente numa piscina quando tinha 18 anos. Bati com a cabeça no fundo e lesionei-me no pescoço. No hospital perguntei ao médico quando poderia voltar a jogar e ele disse-me: 'Ricardo, tem calma, não é dia para fazeres essa pergunta, é dia para agradeceres, porque na maioria destes casos as pessoas não voltam a andar'. Nesse momento apercebi-me do quão perigoso foi o acidente, recordou o antigo médio ofensivo.O brasileiro foi também instado a dizer quem, na sua opinião é o melhor: Cristiano Ronaldo ou Messi. "O Cristiano é uma máquina. Não apenas pela forma como é forte, potente e rápido, mas também pela força mental que tem. Quer sempre ganhar, quer jogar e ser o melhor. Esse é o aspeto mais incrível que dele. Já joguei com o Cristiano e é realmente incrível, mas prefiro o Messi. É um génio, é talento puro. A forma como joga é incrível", atira o antigo jogador.Seja como for, diz que os dois estão num plano muito elevado. "Na história do futebol estão definitivamente no top-5. Somos muito afortunados por podermos vê-los jogar", acrescentou.