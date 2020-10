Kelvin perto de reforçar o Botafogo

Kelvin, avançado brasileiro que passou pelo FC Porto, está perto de ser confirmado como reforço do Botafogo, segundo avança a imprensa do país. O extremo, de 27 anos, que até tem um espaço próprio no museu dos dragões, dedicado ao golo frente ao Benfica que garantiu o título ao FC Porto, estava sem clube, depois de ter saído do Avaí, e vai assinar contrato até fevereiro de 2021.





No entanto, no contrato vai constar uma cláusula de renovação por mais duas temporadas que o clube pode acionar, antes de terminar o vínculo em fevereiro próximo.