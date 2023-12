Lembra-se de Henrique Dourado? É reforço da Portuguesa...

Henrique Dourado, avançado que já passou pelo nosso país ao serviço do V. Guimarães, é reforço da Portuguesa. É o regresso do 'Ceifador' a uma casa que conhece bem e onde tem como objetivo ajudar a equipa a uma boa prestação no Paulistão do ano que vem.

"Estou muito feliz por estar de volta à Portuguesa. Sinto que estou de regresso à minha casa. Espero fazer uma grande temporada e superar todas as expectativas com esta camisola vestida", registou ao canal do clube.