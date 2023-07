Lucas Veríssimo aborda saída do Benfica: «Entendi a posição de Roger Schmidt»

Lucas Veríssimo foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Corinthians. A conferência de imprensa ficou marcada pelas perguntas dos jornalistas sobre o estado físico do defesa-central central depois da lesão grave que sofreu ao serviço do Benfica em novembro de 2021.

O jogador que chega ao Corinthians por empréstimo do Benfica falou sobre Roger Schmidt e as oportunidades que o treinador (não) lhe deu. "Tive uma lesão muito séria à qual tive de dar muita atenção e foi isso que eu fiz. Queria voltar muito bem e graças a Deus foi isso que aconteceu. Claro que encontrei a equipa do Benfica numa situação muito boa. O mister não me conseguiu dar minutos, mas nós conversávamos muito e eu entendia a posição dele", disse Lucas Veríssimo aos jornalistas.

O defesa admitiu também que teve mais propostas do Brasil e da Europa, e que conversou com João Vitor, defesa que representou o Corinthians antes de rumar ao Benfica. "Conversei com ele. Trocámos algumas palavras. E ele disse: 'Vai porque eles lá vão abraçar-te, têm uma equipa muito boa. Vais sentir-te muito acolhido. É uma família'"

No final da conferência de imprensa, Lucas Veríssimo disse estar pronto para a pressão dos adeptos. "Claro que estou preparado. Por onde passei houve sempre exigência. O Benfica tem uma massa adepta muito grande. A exigência existe dentro do futebol e tem de existir"