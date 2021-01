Lucas Verissimo despede-se da Vila Belmiro com derrota diante do Goiás

Lucas Verissimo disputou este domingo o seu último jogo pelo Santos na Vila Belmiro - e também o 100.º no Brasileirão -, mas a despedida não correu da melhor forma. Diante do Goiás, o defesa central já contratado pelo Benfica foi titular e não impediu um desaire por 4-3 diante do aflito Goiás, que à entrada da jornada 32 do Brasileirão era penúltimo.





Já vindo de uma derrota diante do Fortaleza, a meio da semana, os paulistas voltaram a ter uma noite para esquecer, apesar de até terem chegado ao descanso a vencer por 2-0. O problema foi mesmo a segunda metade, com quatro golos sofridos em 23 minutos, que ditaram um desaire por 4-3 que deixa o Peixe praticamente arredado da luta pelos postos de Libertadores - é atualmente 10.º, com 45 pontos.Uma prova continental na qual, recorde-se, irão disputar dentro de uma semana a final diante do Palmeiras. Pelo meio, na terça-feira, há um jogo com o Atlético Mineiro, no qual será bem provável que Cuca faça poupanças tendo em vista precisamente a decisão de dia 30.