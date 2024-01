Lucas Veríssimo despede-se do Corinthians: «A verdade ainda prevalecerá»

Depois de ser oficializado como reforço dos qataris do Al Duhail e de publicar uma mensagem de despedida do Benfica, Lucas Veríssimo recorreu novamente às redes sociais para agradecer também ao Corinthians, clube que representou no último ano por empréstimo dos encarnados. Na legenda do vídeo com alguns dos melhores momentos com a camisola do Timão, o central brasileiro de 28 anos falou na concretização de um sonho e ainda deixou esta frase enigmática: "Maldito homem que acredita no homem". Recorde-se que esta transferência terá apanhado de surpresa os responsáveis do clube brasileiro, que tinham a expectativa de poder contar com o jogador em definitivo, conforme admitiu o presidente Augusto Melo."Chegou a hora de dizer até breve! Defender o Corinthians foi uma grande honra, que vou guardar para sempre. Foi também a decisão mais rápida e acertada que já tomei ao longo da minha carreira profissional. Realizei um sonho ao vestir esta camisola. Ver a Fiel a esgotar a Arena e empurrar a equipa foi algo surreal e levarei para sempre comigo. Procurei dar sempre o meu melhor por este clube. Empenho, dedicação e entrega nunca faltaram! Afinal, jogar no Corinthians é isso! Só posso agradecer todo apoio desde a primeira chamada que recebi para falar sobre esse grande desafio. Do primeiro dia no clube, desde funcionários, equipa técnica e companheiros, fui muito bem acolhido por todos. Além dos adeptos, que sempre me trataram com respeito e muito carinho. Afinal, jogar e viver o Corinthians não é para qualquer um. Tenho certeza que a verdade ainda prevalecerá. Jeremias 17:5 (Maldito homem que confia no homem) Valeu, Timão!", pode ler-se.