Lucas Veríssimo revela mensagens de ódio dos adeptos do Corinthians: «Que a sua família morra»

Lucas Veríssimo viu adeptos do Corinthians desejaram-lhe a morte. O central, que deixou o Benfica em definitivo para assinar pelo Al Duhail, reclama uma dívida do Corinthians e contou que recebeu mensagens de ódio dos adeptos do clube brasileiro quando rumou ao clube do Qatar. O defesa esteve muito perto de assinar pelo Timão, que representou por empréstimo em 2023, mas acabou por rumar ao Al Duhail."O que vi foi muito feio. Sabemos como é a internet. Falam o que querem, como querem", disse, com exemplos. "'Que você estoure o joelho de novo', 'que a sua família morra', 'que você morra', 'que o avião nem chegue'. Recebi muito disso", descreveu.De resto, o defesa reclama também uma dívida do Corinthians. "Devem-me dinheiro de direitos de imagem. Desde que cheguei, não recebi nada. Foram 6 ou 7 meses", lembrou. O central, recorde-se, foi vendido ao Al Duhail nesta janela de transferências, com o Benfica a encaixar 9 milhões de euros.