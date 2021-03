Lucho González encerra carreira e integra equipa técnica do Athletico Paranaense

Lucho González vai encerrar a carreira no Athletico Paranaense, aos 40 anos. A notícia foi avançada por Paulo Autuori, diretor técnico do clube brasileiro, antes de anunciar a contratação de António Oliveira (filho de Toni) como treinador da equipa principal.





O contrato do argentino, que recupera de uma lesão, terminou em fevereiro, mas será renovado, para que depois possa disputar um jogo de despedida. Autuori explicou que o antigo jogador do FC Porto não vai deixar o Athletico Paranaense depois disso."O Lucho González decidiu encerrar a carreira aqui, no Club Athletico Paranaense. Mas irá permanecer na estrutura técnica da equipa. Vamos preparar aquilo o seu jogo de despedida, estando atentos ao contexto em que vivemos. Será algo que vamos detalhar depois, mas já está definido, ele vai encerrar a carreira aqui e vai permanecer na estrutura técnica da equipa", explicou Autuori.