Lugano gosta de Abel Ferreira mas deixa reparo: «O português tem um estigma com o brasileiro»

Diego Lugano começou e acabou a carreira de futebolista na América do Sul mas deu cartas na Europa, destacando-se as passagens por Fenerbahçe e Paris Saint-Germain. O antigo central uruguaio saiu em defesa de Abel Ferreira em relação às críticas de que o treinador do Palmeiras tem sido alvo nos últimos dias."Nas últimas semanas surgiu uma polémica em torno do Abel sobre o comportamento dele. Eu acho que no futebol, para se medir o caráter de uma pessoa, é necessário ver o comportamento dela no dia a dia. Eu não tenho escutado, no Palmeiras, alguém a falar mal dele. É até estranho, não é? Dois anos e meio sem polémicas dentro do Palmeiras significa que, lá dentro, nas relações humanas, é um homem bom, um ganhador, algo que incomoda muita gente", deu conta em declarações à ESPN Brasil.O antigo defesa que em solo brasileiro brilhou no São Paulo deixou, contudo, um reparo à forma de dialogar do treinador português. "Eu morei na Europa e sei que o europeu tem um estigma com o sul-americano e o português especificamente com o brasileiro. Nas conferências de imprensa quando ele vence quer dar aulas sobre civilização, moral e educação. Isso eu não gosto muito e procuro nem as ouvir para não ficar irritado. Não quer dizer que seja uma má pessoa. Quando ele vence, dá essas aulas, mas quando perde, critica o árbitro. Isso é próprio da cultura europeia", vincou Diego Lugano, de 41 anos.