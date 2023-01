Luís Castro aprova Roberto Martínez e vê Abel Ferreira com qualidade para assumir o Brasil

Enquanto a cadeira de Fernando Santos permanece sem dono, têm sido vários os nomes apontados ao comando técnico da Seleção. Roberto Martínez tem ganhado força nos últimos dias, mas também Luís Castro já foi falado. O treinador do Botafogo, antes de partir para o Brasil, abordou todas as possibilidades, inclusive a de Abel Ferreira poder vir a assumir a seleção brasileira."É sempre uma honra qualquer treinador ser associado a seleções de tanto prestígio como Brasil e Portugal. Quem escolhe analisa muito bem o mercado e sabe quem melhor serve para dirigir as suas seleções. A CBF e a FPF são lideradas por homens muito sabedores de futebol e é um tema que deixa de ser tema por isso.""Não só na seleção de Portugal como em todas as seleções do mundo, um treinador que seja audaz e que transporte consigo uma boa metodologia e uma boa ideia de jogo serve a qualquer seleção. No lote estarão treinadores de grande prestígio. Os jogadores portugueses são todos conhecidos mundialmente. Ninguém vai encontrar jogadores desconhecidos. Queria um treinador que olhasse de forma transversal para o futebol português e que emitisse a sua opinião sobre o que deve ser o futebol.""O Abel tem qualidade para treinar clube ou seleção. Olho para isso de forma natural, qualquer treinador prestigiado no mundo pode treinar a seleção brasileira.""O Roberto Martínez é um treinador de prestígio, que tem um passado de seleções inquestionável em termos de qualidade. Mas quem define perfis são os presidentes das federações, neste caso o Fernando Gomes, e se o Roberto Martínez tiver de acordo com esse perfil, muito bem. É um bom treinador. Gostámos muito da Bélgica no Euro, agora já não gostámos tanto do Mundial, mas isso também tem a ver com o momento dos jogadores. O valor dele é inquestionável. Não ser português não é sequer questão, o futebol dos treinadores entram em qualquer país do mundo.""A realidade é o Botafogo. Estou muito dedicado e muito focado no Botafogo, que assim o exige."