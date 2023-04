Luís Castro conquista Taça Rio pelo Botafogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, goleou este domingo em casa o Audax Angra por 5-2, na segunda mão da final da Taça Rio, e ergueu o troféu associado ao Estadual do Rio de Janeiro.

Na final da prova, disputada pelos quinto a oitavo classificados da fase regular do 'Carioca', o clube orientado pelo técnico luso começou por vencer por 2-1 na primeira mão antes de hoje golear, com tentos apontados por jogadores que passaram pelo campeonato português.

O ex-Portimonense Lucas Fernandes marcou dois, aos 12 e aos 19 minutos, o antigo extremo do Boavista Gustavo Sauer também 'bisou', aos 41 e 69, e o defesa Philipe Sampaio (ex-Boavista, Feirense e Tondela) fez o 5-2, aos 80.

Pelo meio, o Audax Angra fez golo por Romarinho (28) e Julinho (52), mas não impediu o primeiro troféu de Luís Castro no Brasil, a que chegou em 2022 para orientar o 'Fogão'.

Este título soma-se a uma Liga ucraniana, pelo Shakhtar Donetsk, uma Liga Sabseg, pelo FC Porto B, e uma Taça do Qatar, no Al Duhail.

O Botafogo joga na quinta-feira para a Taça do Brasil, diante do Ypiranga, antes de abrir o campeonato brasileiro frente o São Paulo, no sábado, e já depois de ter iniciado a participação na Taça Sul-americana.