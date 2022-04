Luís Castro considerado o treinador da semana do Brasileirão

Luís Castro foi considerado o treinador da semana do Brasileirão pela televisão 'Spor TV'. O técnico português, de 60 anos, cumpriu apenas um encontro no campeonato brasileiro, culminado com o triunfo por 3-1.Na madrugada de segunda-feira, o Glorioso venceu no terreno do Ceará com Erison em destaque, bisando na partida de estreia de Luís Castro.O próximo desafio do Botafogo é contra o Ceilândia, na Taça do Brasil, às 1h30 (hora portuguesa) de quinta-feira.