Luís Castro e o interesse do Al Nassr: «Para eu sair, outro clube tem de pagar a cláusula»

Depois de ver o 'seu' Botafogo derrotar o Palmeiras de Abel Ferreira, Luís Castro foi confrontado pela imprensa brasileira sobre a continuidade no comando do clube carioca, depois do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, estar ao que tudo indica interessado no técnico português que lidera a atual edição do Brasileirão.

Ao seu estilo, o técnico de 61 anos respondeu, aproveitando para dar uma 'alfinetada' a alguns jornalistas na sala.





"A minha situação contratual é aquela que existe desde o primeiro dia que entrei no Botafogo, quando vocês [jornalistas] pediram para eu sair. Tinha esse contrato com o Botafogo de dois anos, mas há uma cláusula no contrato em que diz que, para eu sair, outro clube tem de pagar a cláusula; para me mandarem embora, têm de pagar-me o que falta até ao final do ano. É isso. O que quero dizer é que hoje ganhámos ao Palmeiras, ganhámos bem e fomos justos vencedores", disse Luís Castro.Refira-se que a cláusula de rescisão de Luís Castro e toda a equipa técnica ronda os 2 milhões de euros.