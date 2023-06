AH, É LUÍS CASTRO!



Luís Castro foi considerado o treinador do mês de maio no Brasileirão pela prova maior de clubes do Brasil. O técnico português do Botafogo comandou o Glorioso a um registo de quatro triunfos e uma derrota em cinco jornadas.Atualmente, o Botafogo é o líder do campeonato canarinho, com 21 pontos ao cabo de nove jornadas, mais dois do que o vicelíder e campeão Palmeiras, de Abel Ferreira.Castro, de 61 anos, está na segunda temporada ao leme do clube que subiu à primeira divisão do futebol brasileiro em 2021, figurando pela segunda época consecutiva no Brasileirão. Em 2022, o Botafogo findou a prova no 11º lugar, com 53 pontos em 38 rondas.