Luís Castro "enganado" na chegada ao Botafogo: «Isto é o nosso campo? Que campo?!»

Luís Castro admitiu numa entrevista no programa 'Seleção SporTV' que ficou surpreendido com as infraestruturas do Botafogo quando em março assinou pelo clube brasileiro. O treinador português, que foi convencido por John Textor a deixar o Al-Duhail, nem queria acreditar quando chegou ao campo de treinos da equipa.''Enganaram-me um bocadinho... Havia um campo anexo. O Adriano [coordenador de futebol] acompanhou-me e disse 'este é o nosso campo'. E eu respondi 'que campo?' Surpreendeu-me um pouco. Passavam carros e helicópteros ao lado do campo e eu não conseguiria conduzir um treino", explicou.Mas depois o clube encontrou uma solução. "Foi então que descobrimos o Lonier, só que estava muito abandonado... Hoje temos balneários e os campos de treino do Lonier estão bons. Muitas vezes as pessoas pensam que os resultados são necessários para se construir as coisas. Mas eu acho que as coisas são necessárias para se construir os resultados."Luís Castro falou também do modo como os treinadores são tratados nos clubes do país. "A forma alucinada como o futebol brasileiro tritura treinadores é surpreendente. Acho que a troca constante dos técnicos retira poder de liderança. Porque todos à sua volta sabem que se algo falhar, só vai haver um responsável. Então, pode haver um conjunto de desresponsabilização à minha volta que fere de morte o desenvolvimento de qualquer clube. Porque o jogador, se falhar, sabe que o treinador vai embora; o departamento de saúde, se falhar, sabe que o treinador vai embora. Então o treinador vai embora a deixar para trás aqueles que são realmente responsáveis por o clube não ganhar. Isso é fatal, quer no Brasil quer no Mundo."