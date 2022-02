Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Castro entre Corinthians e Botafogo: «É desconhecido por muitos no Brasil» Rodrigo Coutinho analisa as possíveis escolhas do português e deixa um alerta: 11 de 40 clubes brasileiros já trocaram de treinador





• Foto: Al-Duhail