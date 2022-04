Luís Castro estreia-se pelo Botafogo com vitória

Foi uma entrada com o pé direito por parte de Luís Castro no futebol brasileiro. O treinador português, de 60 anos, estreou-se nesta já madrugada de segunda-feira (em Portugal) à frente do Botafogo com um triunfo na casa do Ceará, por 3-1, em jogo a contar para a segunda jornada do Brasileirão.Erison foi o homem da partida. O camisola 89 do Glorioso bisou no encontro em Fortaleza (60 e 80 minutos) e esteve na jogada do golo que abriu o ativo, aos 17 minutos, apontado por Bruno Pacheco na própria baliza.O Ceará reagiu com Lima (43') - expulso com vermelho direto aos 90'+4 - a fazer o 1-1 mas Erison disse 'presente' no segundo tempo.Assim, o Botafogo passa a somar três pontos ao cabo de duas rondas, depois de ter perdido na jornada inaugural, em casa, perante o Corinthians (1-3) de Vítor Pereira.