Luís Castro fala pela primeira vez sobre interesse do Al Nassr: «Todos aqueles que trabalham bem...»

O arranque de época promissor do Botafogo, de Luís Castro, não passou despercebido ao Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, clube que recentemente mostrou interesse no treinador português . Em entrevista à Rádio Globo, do Brasil, o técnico abordou pela primeira vez o tema, frisando que não se preocupa com o seu futuro uma vez que é um assunto a ser tratado pelo seu agente."Não quero falar sobre o tema, até porque temos jogo depois de amanhã [frente ao Cuiabá] e depois contra o Palmeiras. Uma coisa eu sei: o meu agente sempre foi quem tratou do meu futuro enquanto treinador. Nem me preocupo com o tema, preocupo-me minimamente. Trabalho de cabeça limpa no dia a dia e é isso que vou continuar a fazer", referiu Luís Castro, que à 10.ª jornada ocupa a liderança do Brasileirão, com 24 pontos.E prosseguiu: "Nem sempre terminei os meus contratos, verdade seja dita. Quando estava no Chaves, tinha dois anos de contrato e interrompi a meio quando o V. Guimarães pagou a cláusula. Foi uma negociação entre os clubes. O presidente do Chaves entendeu que eu deveria seguir o meu caminho num clube com projeção de Liga Europa. Atingimos aí o objetivo, depois apurámos a equipa para a Liga Europa, e apareceu o Shakhtar".Luís Castro explicou ainda como se deu a mudança do Shakhtar para o Al Duhail, do Qatar, em 2021: "Queria experimentar o Médio Oriente. A meio do contrato, o Botafogo interessou-se pelo meu trabalho e chegou a um acordo, já não fui fazer a Champions asiática. Saí sempre bem, com acordos entre os clubes. Saí por três vezes a meio dos contratos. Com aquilo que se diz hoje, é natural que todos aqueles que trabalham bem sejam solicitados no mercado. Muitas vezes o trabalho não está só ligado aos resultados, mas sim ao dia a dia. Talvez por isso, pelo meu trajeto, haja interesse aqui e ali", rematou o técnico, que tem contrato com o Botafogo até dezembro deste ano.