Oficial: Luís Castro deixa o Botafogo e ruma ao Al Nassr

Agora é oficial: Luís Castro deixou o Botafogo e vai assinar pelo Al Nassr. Foi o próprio clube brasileiro a confirmar que o treinador português decidiu aceitar a proposta saudita, onde irá orientar Cristiano Ronaldo. Esta noite - tarde no Brasil -, Castro esteve reunido com John Textor, dando conta ao proprietário do 'Fogão' de que vai rumar à Arábia. Logo de seguida, transmitiu a mesma informação ao plantel, despedindo-se dos jogadores. De resto, o treino da tarde já foi orientado por Lúcio Flávio, timoneiro dos 'bês'.Luís Castro vai auferir 6 milhões de euros livres de impostos por época no Al Nassr. No início da semana, Textor tinha proposto ao técnico de 60 anos uma renovação de contrato com direito a aumento salarial, mas na quinta-feira já tinha ficado claro que o encontro frente ao Magallanes seria o último à frente do emblema canarinho, que deixa após 81 jogos - com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas (116 golos marcados e 71 sofridos), além de liderar o atual Brasileirão com 7 pontos de vantagem.Agora, seguirá para Portugal, onde se vai juntar ao estágio do Al Nassr no Algarve, que arranca no domingo e vai durar até 21 de julho.Luis Castro não é mais o técnico do Botafogo O Botafogo foi comunicado nesta sexta-feira (30) pelo técnico Luís Castro sobre a sua decisão de aceitar proposta de um clube do exterior, o que encerra a atuação no comando técnico da equipe. Também deixam o Clube os auxiliares Vitor Severino e João Brandão; o preparador físico Roberto de Oliveira; o preparador de goleiros Daniel Correia; e o analista de desempenho Nuno Baptista. O Clube agradece aos profissionais pelo serviços prestados e deseja sucesso nos futuros desafios.