Luís Castro na mira do Atlético Mineiro

Depois de Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, Luís Castro é o mais recente alvo do Atlético Mineiro. Segundo apurou Record, o técnico do Al Duhail, do Qatar, já foi abordado por responsáveis do campeão brasileiro.Atlético Mineiro está à procura do sucessor de Cuca, que deixou o clubeva 28 de dezembro alegando "motivos pessoais, de ordem familiar", para não cumprir com o contrato que o ligava ao galo até dezembro de 2022.Cuca já tinha passado pelo Atlético Mineiro entre 2011 e 2013, ano em que conquistou, de forma inédita para o clube, a Taça Libertadores da América.Regressou a Belo Horizonte em fevereiro e conquistou o brasileirão, algo que o clube não conseguia há meio século, além de ganhar a Taça do Brasil e o torneio regional do estado de Minas Gerais.