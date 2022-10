Luís Castro: «Não é com 44 jogadores ao longo da temporada que se pode estabilizar o que quer que seja»

O treinador do Botafogo, Luís Castro, analisou os desempenhos da equipa na temporada de regresso ao Brasileirão e garantiu que gostava que ver outro tipo de exibições."Estou feliz com os resultados, mas não com as exibições. Eu não me deixei enganar pelos resultados, eles não me desviam daquilo que eu quero, nem quando perdemos nem quando ganhamos. Estamos longe daquilo que eu entendo que deve ser um futebol mais harmonioso. Isso conquista-se com o tempo e com a estabilização do plantel. Não é com 44 jogadores ao longo de uma temporada que se pode estabilizar o que quer que seja", sublinhou o técnico português em declarações à televisão brasileira Spor TV.Luís Castro, de 61 anos, já pensa na próxima temporada e gostava de ver chegar futebolistas que aumentassem o nível do Fogão. "Gostaria que na próxima temporada tivessemos a entrada de quatro ou cinco jogadores de qualidade, que aumentassem o nível competitivo da equipa. Sabemos que o contexto gera comportamentos e eu acho que uma equipa só pode ser mais competitiva do que está se entrarem jogadores de qualidade. Não sou adepto da quantidade. O futebol só consegue ser bem trabalhado e com um nível alto quando temos um plantel de grande qualidade", deu conta o antigo treinador de FC Porto, Shakhtar Donetsk, Al Duhail, V. Guimarães, Chaves e Rio Ave.O Botafogo está na nona posição do Brasileirão, com 43 pontos em 31 jornadas.