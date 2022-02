Luís Castro segue para o Botafogo

Luís Castro vai ser o treinador do Botafogo devendo a oficialização da contratação ocorrer nas próximas horas, ou seja, após o luso dirigir pela última vez o Al Duhail, que enfrenta o Qatar SC (15h55) a contar para a 12ª jornada da liga qatari.A reunião virtual realizada no sábado terá selado o destino de Luís Castro. Segundo o ‘Globoesporte’, o português de 60 anos terá respondido afirmativamente ao convite do Botafogo de John Textor. Tudo indica que o vínculo será válido por 18 meses, tendo Luís Castro recebido a garantia de que terá carta branca para reestruturar todo o futebol do clube, desde a seção profissional aos escalões de formação. O português irá auferir 3,5M€ por ano, levando com ele a habitual equipa técnica.