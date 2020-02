Luís Figo reconhece à imprensa brasileira: «É impressionante o que Jorge Jesus conseguiu»

Luís Figo não poupou nos elogios a Jorge Jesus quando convidado pelo site UOL a comentar o trabalho do treinador português à frente Flamengo. O antigo jogador do Sporting, Barcelona Real Madrid e Inter não se mostra, no entanto, surpreendido com o sucesso do técnico.





"Para o Jorge Jesus [o sucesso] é normal, é absolutamente normal. Tem muita qualidade, é um excelente treinador", explicou Figo. "Não tenho acompanhado os jogos, mas tenho seguido o que ele tem feito e sem dúvida que foi impressionante o que ele conseguiu. A Libertadores, o campeonato, é muita coisa."A Jorge Jesus seguiram-se Jesualdo Ferreira, contratado pelo Santos, e Augusto Inácio, que entretanto já deixou o Avaí. "Portugal tem uma boa escola de treinadores e isso explica por que há técnicos portugueses em todo o mundo. Mas cada um tem uma forma de trabalhar específica, não há pessoas iguais. Depende da pessoa e da forma como ela gere não só o trabalho, mas também o grupo, o que é cada vez mais importante", referiu.Figo foi também convidado a avaliar os treinadores brasileiros com quem trabalhou. "Tive uma boa experiência com Marinho Peres no Sporting, quando era jovem, e com o Felipão, na Seleção".Já Vanderei Luxemburgo foi "uma grande desilusão".