Luis Suárez despede-se do Grémio: Foi este o seu legado

Muitos adeptos brasileiro, e não só os do Grémio, vibraram com a chegada do internacional uruguaio Luis Suárez ao futebol brasileiro. Depois de passagens de luxo por Ajax, Liverpool e Barcelona, o avançado juntou-se ao histórico clube canarinho para uma temporada onde mostrou que as suas qualidades ainda servem para cativar pessoas para os estádios.

E feitas as contas, o jogador teve mesmo uma temporada de tremenda qualidade nesta estreia no Brasil. Assinou 29 golos pelo tricolor gaúcho e despede-se com sentimento de missão cumprida.

Senão vejamos... Luisito, como é conhecido na pátria, marcou 17 golos no Brasileirão, 7 golos no Campeonato Gaúcho, 2 golos na Taça do Braisl e ainda 3 tentos na Recopa Gaúcha, o que lhe valeu o título de melhor artilheiro da competição.

Se olharmos para as assistências, mais motivos de interesse. Foram 17 passes para golo, divididos por Brasileirão (11), Campeonato Gaúcho (3), Taça do Brasil (3) e Recopa Gaúcha (0).

Agora vai seguir viagem para o Inter Miami, onde se juntará a Messi e companhia. Vavi certamente continuar a marcar, tentando manter-se no top 5 dos melhores marcadores em atividade, atrás de Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski.