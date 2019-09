Luiz Adriano procura patrocínio e quer incluir vistosa russa com quem se casou em Moscovo

A russa que deu a volta a Luiz Adriano e enfureceu os adeptos do Palmeiras



O site brasileiro UOL conta que Luiz Adriano, jogador brasileiro que chegou esta época ao Palmeiras, proveniente do Spartak Moscovo, está à procura de um patrocinador. O avançado, que marcou três golos ao Fluminense e caiu nas boas graças dos adeptos da equipa, estará em conversações com a Adidas, a Nike e a Puma, mas quer incluir num eventual acordo roupas para a mulher, a russa Ekaterina Dorozhkoque.A vistosa russa apareceu num jogo do Palmeiras com uma camisola da Adidas, mas os adeptos do clube não gostaram e pediram-lhe no Instagram que vestisse Puma, a marca que patrocina atualmente o 'Verdão'.A Adidas não confirmou se fechou algum acordo com a vistosa mulher de Luiz Adriano, que tem mais de 130 mil seguidores no Instagram.