Luiz Adriano regressa ao Internacional 16 anos depois

Luiz Adriano regressa a 'casa'. Aos 35 anos, o avançado volta ao clube onde se formou e que deixou em 2007, há 16 anos, para então rumar ao Shakhtar Donetsk, brilhando na Europa durante mais de uma década.O dianteiro experiente foi pedra essencial na conquista da Libertadores e do Campeonato do Mundo de clubes, em 2006, diante do Barcelona (1-0).Pelo meio, Adriano já havia voltado ao Brasil mas para representar o Palmeiras, durante três épocas. Na primeira parte de 2022/23, havia jogado nos turcos do Antalyaspor.