Luiz Adriano testa positivo à Covid-19, fura quarentena e atropela ciclista à saída do supermercado

Luiz Adriano é baixa na equipa do Palmeiras para o jogo desta quarta-feira como Defensa y Justicia, que se vai realizar na Argentina. O atacante fica de fora por ter acusado positivo à Covid-19 - o que acontece pela segunda vez - nos testes que equipa brasileira fez a 1 de abril mas a história não se fica por aqui.





Domingo decidiu furar a quarentena, levando a mãe a supermercado instalado em um shopping na Zona Oeste de São Paulo e à saída acabou por estar envolvido num acidente em que atropelou um ciclista, como já reconheceu numa publicação feita no Instagram."Foi-me dito para ficar em casa de quarentena sob o acompanhamento do DM, porém fui ao supermercado do shopping levar a minha mãe, que não sabe conduzir, sem sair de dentro do carro e de máscara. Acabei por me envolver um acidente em que uma bicicleta bateu no carro na saída do estacionamento. Permaneci de máscara e afastado a todo momento, mas não poderia deixar de prestar socorro a pessoa que sofreu o acidente", explicou lamentando a decisão de não ter respeitado as ordens para permanecer isolado.