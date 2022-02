Lula da Silva não aprova portugueses no Corinthians: «Há tanta gente aqui para trabalhar!»

Eu gostava do Silvinho, achava ele muito sincero. Se você não contrata jogador, você não ganha jogo. Não precisa procurar ninguém em Portugal. Tá cheio de gente aqui para trabalhar. Só não pode contratar um técnico e no segundo jogo que ele perde mandar embora. #Corinthians — Lula (@LulaOficial) February 15, 2022

Lula da Silva recorreu esta terça-feira às redes sociais para mostrar o seu desagrado relativamente à ideia de contratar um treinador português para o Corinthians. O antigo presidente do Brasil confessou que gostava de Sylvinho, o anterior técnico do 'timão', e que é preciso "trazer jogadores" para mudar o rumo do clube."Eu gostava do Sylvinho, achava-o muito sincero. Se não contratares jogadores, não ganhas jogos. Não é preciso procurar ninguém em Portugal. Há muita gente aqui para trabalhar. Só não se pode contratar um treinador e mandá-lo embora no segundo jogo que perde", escreveu Lula numa publicação que pode ler em baixo.Recorde-se que Vítor Pereira e Jorge Jesus já foram associados ao clube brasileiro.