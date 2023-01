Lula da Silva vai ao velório de Pelé na terça-feira

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vai homenagear e prestar condolências ao ex-futebolista Pelé na manhã de terça-feira.



A visita do chefe de Estado brasileiro acontecerá uma hora antes do fecho do velório de Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé, que morreu na última quinta-feira em São Paulo, em consequência de complicações provocadas por um cancro.

Esta será a primeira viagem de Lula da Silva para fora de Brasília desde que assumiu a Presidência da República pela terceira vez, no último domingo.

O velório de Pelé começou na manhã de hoje e vai durar 24 horas, antes do enterro do ex-futebolista, que acontecerá na terça-feira num cemitério de Santos, cidade do litoral paulista onde morava e desenvolveu grande parte da carreira desportiva.

Dezenas de milhares de pessoas já compareceram ao velório, que acontece no estádio Vila Belmiro, além de autoridades do mundo do futebol, como os presidentes da FIFA, Gianni Infantino, da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico Internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).

A lenda do futebol brasileiro e mundial, único jogador tricampeão do Mundo, ficou internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 29 de novembro, quando se submeteu a uma reavaliação do tratamento ao cancro de colón detetado em setembro de 2021, e ao tratamento de uma infeção respiratória, agravada pela covid-19, com antibióticos.