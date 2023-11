Madrugada de terror: pais de namorada de Neymar amarrados dentro de casa em assalto à mão armada

A 'Globo' avança que a casa dos pais de Bruna Biancardi, namorada de Neymar, foi assaltada na madrugada desta terça-feira por três homens armados, que conseguiram aceder à propriedade devido a uma falha de energia.De acordo com a mesma fonte, os pais da influenciadora brasileira foram amarrados pelas mãos e colocados num quarto com a boca tapada. Enquanto isso, os assaltantes abriram um cofre que não tinha dinheiro e, na sequência, acabaram por roubar bolsas, relógios e joias.Bruna Biancardi e a filha do casal, Mavie, tinham deixado a propriedade horas antes, depois de celebrarem o aniversário de um mês da bebé.Um dos assaltantes, apuraram as autoridades, vivia no mesmo condomínio privado dos pais da influenciadora e acabou por ser apanhado. Os outros dois continuam em fuga.