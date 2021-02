Mãe de Ronaldinho Gaúcho morre vítima de covid-19

A mãe de Ronaldinho Gaúcho morreu ontem, em Porto Alegre, no Brasil, vítima de complicações provocadas pela covid-19.





Miguelina Elói Assis dos Santos tinha 71 anos e, segundo a imprensa brasileira, estava internada desde dezembro do ano passado.Nesse mês o antigo internacional canarinho tinha agradecido, através das redes sociais, as orações pela mãe. "Queridos amigos, a minha mãe está com covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe" escreveu o ex-jogador.