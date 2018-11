Mãe do jogador do São Paulo: «Arrancaram uma parte de mim de forma cruel»

A mãe de Daniel Correa falou pela primeira vez publicamente sobre o que aconteceu ao jogador do São Paulo numa entrevista a um programa da Globo e, como seria de esperar, está inconsolável. Eliana Correa diz que o filho, de 24 anos, não merecia o que lhe aconteceu."Está fazer-nos muita falta, eles arrancaram uma parte de mim desta forma cruel. Ele não merecia terminar assim. O que fizeram não foi só com ele. Mataram muita gente juntamente com o Daniel", afirmou a mãe, que chegou a receber um telefonema de Edison Brittes, homicida confesso, a lamentar o desaparecimento do futebolista pouco depois do brutal assasinato.A mãe da filha de Daniel também falou no mesmo programa. "Sinto que a minha filha perdeu uma parte da sua vida porque foi enterrado o direito de ela ter um pai", lamentou Bruna Martins.Recorde-se que Daniel Correa foi encontrado no meio do mato, São José dos Pinhais, com golpes no pescoço e sem os genitais, depois de ter estado na festa de aniversário de Allana Brites, filha de Edison Brittes Júnior, o empresário que já confessou ter assassinado o jogador por alegadamente o ter apanhado a tentar violar a mulher, Cristiana Brittes. Uma justificação que a polícia já descartou.Uma testemunha que teria estado na festa onde tudo aconteceu entrou em direto no programa da Globo e contou o que viu. "Bateram bastante no Daniel, bateram no quarto, tiraram-no para a sala, bateram mais lá fora... Aí sim, deixaram-no deitado de bruços no chão. Ficou caído por uns cinco minutos, até que o colocaram na bagageira do carro e levaram-no."